Путин пообещал поддержку исламскому миру в борьбе с терроризмом

Москва готова сотрудничать с мусульманскими странами в противостоянии международному террору и разрешении региональных кризисов. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которая опубликована на сайте Кремля в среду, 17 мая.

«Исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России», — говорится в сообщении.

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Российский лидер подчеркнул, что мусульманские страны сталкиваются с эскалацией терроризма и экстремизма, а также этноконфессиональными конфликтами и социально-экономическими проблемами.

Он выразил надежду, что совместные действия стран, в том числе России, позволят укрепить международную безопасность и построить «демократический миропорядок, свободный от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата».

5 апреля Путин заявил, что ситуация с международным террором не улучшается. Он подчеркнул, что теракты угрожают в том числе большинству стран СНГ.

Заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» проходит в Грозном. После него,18 мая, в Казани пройдет одноименный международный экономический саммит.

