Путин заявил о террористической угрозе для всех стран СНГ

Взрыв в петербургском метро подтвердил, что большинству стран СНГ угрожают террористические атаки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, передает РИА Новости.

«Каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран», — сказал глава государства на встрече с руководителями органов безопасности стран Содружества.

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Путин подчеркнул, что ситуация с международным терроризмом в мире не улучшается.

4 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для президента. Он отметил, что сам факт того, что теракт был совершен в момент нахождения Владимира Путин в городе, «заставляет задуматься».

Днем 3 апреля в вагоне поезда метро, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту» петербургской подземки, сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 14 человек, получили травмы около 50 человек. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным Следственного комитета России, бомбу мог взорвать 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.