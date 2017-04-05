НАК опроверг слухи о готовящихся новых терактах в России

Появившаяся в СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление информационного центра Национального антитеррористического комитета.

В Комитете напоминают «об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах» и поясняют, что единственно достоверные и точные новости по террористической угрозе распространяются через официальные сообщения ФСБ России и НАК.

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После теракта в Петербурге в социальных сетях и мессенджерах в WhatsApp, Viber и Telegram «от первоисточника ФСБ» массово распространяются фейковые сообщения с предупреждениями о готовящихся по всей России терактах, якобы связанных с действиями в Сирии.

Днем в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метро, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. Тогда погибли 14 человек, ранены более 50. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следственный комитет России подтвердил, что бомбу взорвал 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.

С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур. В ряде городов России введены меры повышенной безопасности на транспорте.