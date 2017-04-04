Источник сообщил о возможном случайном срабатывании бомбы в метро Петербурга

Бомба в Петербургском метрополитене, по одной из версий, могла сработать случайно. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства», — отметил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации информагентство пока не располагает.

Днем 3 апреля в вагоне поезда метро, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате погибли 14 человек, ранены более 50.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следственный комитет России подтвердил, что подрыв совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.

С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур. В ряде городов России введены меры повышенной безопасности на транспорте.