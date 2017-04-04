Медведев заявил об усилении мер безопасности на транспорте после теракта

После теракта в метро Санкт-Петербурга будут приняты меры по повышению безопасности на транспорте, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 4 апреля.

«Нужно будет принять дополнительные решения по контролю тех, кто заходят в средства транспорта, по контролю того, что они проносят. Это не очень просто, скажу откровенно, потому что поток огромный, тысячи людей, и, к сожалению, каждого на детекторе очень сложно просмотреть», — сказал он на встрече с рабочими предприятия «Русагро».

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Глава кабмина отметил, что меры, принятые после терактов в московской подземке в 2010 году, оказались недостаточными. «Метро — это очень уязвимое место», — подчеркнул он.

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным на 4 апреля, число жертв теракта составляет 14 человек.

Депутат петербургского заксобрания Оксана Дмитриева отмечала, что запрос городского метрополитена на увеличение финансирования для установки металлоискателей не был полностью удовлетворен. По ее словам, город выделил не все запрошенные подземкой средства, в том числе предназначенные для установки металлодетекторов.

В 2010 году взрывы прогремели на станциях столичного метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры». В результате терактов погибли 41 человек, более 80 пострадали.