Петербургский депутат сообщила о проблемах с финансированием безопасности метро

Запрос петербургского метрополитена на увеличение финансирования для установки металлоискателей не был полностью удовлетворен, заявила депутат Законодательного собрания города Оксана Дмитриева. Ее слова приводит «Говорит Москва» в понедельник, 3 апреля.

«Метрополитен запрашивал дополнительные ассигнования как раз по этому году на полное оборудование для пресечения терактов», — сказала парламентарий. Она отметила, что город выделил не все запрошенные подземкой средства, в том числе предназначенные для установки металлодетекторов.

Вместе с тем она добавила, что источники средств для финансирования имеются. По словам Дмитриевой, тарифы на проезд были повышены в том числе с учетом необходимости дополнительных расходов на безопасность.

Ранее в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Виктор Озеров высказал мнение, что до появления результатов расследования уже можно говорить о недостаточности мер по обеспечению безопасности.

ЧП в петербургском метро произошло днем в понедельник, 3 апреля. Изначально сообщалось о двух взрывах, однако в Следственном комитете подтвердили информацию лишь об одном. По данным ведомства, взрывное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии.

По последним данным, озвученным губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, в результате взрыва погибли 10 человек, около 20 получили ранения. Национальный антитеррористический комитет сообщает о девяти погибших.