Медведев выделил деньги на компенсации семьям погибших и пострадавшим от теракта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить средства на оказание помощи семьям погибших и пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Согласно распоряжению, правительству Петербурга выделяются бюджетные ассигнования в размере до 50 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на выплату единовременных пособий.

Каждому члену семьи погибшего будут выплачены средства в размере одного миллиона рублей. Граждане, получившие тяжкий вред или вред средней тяжести, получат по 400 тысячи рублей на человека. Гражданам, получившим легкий вред, будет выплачено по 200 тысяч рублей на человека.

Днем в понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате погибли 14 человек, ранены более 50.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следственный комитет России подтвердил, что подрыв взрывного устройства совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.