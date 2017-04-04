Спецслужбы Киргизии вызвали на допрос родителей смертника из Санкт-Петербурга

Родителей Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро, допрашивают в Ошском областном управлении Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает 24.kg со ссылкой на родственников Джалиловых.

«Акбаржон уехал в Россию вместе с родителями в 2011 году. Позже родители вернулись, а сам Джалилов-младший остался на заработках. 3 марта он приезжал в Ош», — приводит слова своих собеседников агентство.

По информации 24.kg, в ГКНБ подтвердили, что исполнителем теракта в Санкт-Петербурге был уроженец Киргизии.

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Ранее 4 апреля сообщалось, что Джалилов был завербован эмиссарами исламистских организаций в феврале 2017 года, когда он выезжал на родину — в Киргизию. После возвращения в Россию серьезных проблем с законом у него не было.

По данным властей Киргизии, Джалилов родился в городе Ош 1 апреля 1995 года. Он этнический узбек, имел неполное среднее образование. Паспорт гражданина республики у него не было, поскольку, когда ему исполнить 16 лет в 2011 году, он стал российским гражданином (в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца — гражданина России).

Об установлении личности мужчины, устроившего взрыв в поезде метро и погибшего при этом, Следственный комитет России сообщил 4 апреля. Генетические следы Джалилова были обнаружены на оставленной на станции «Площадь Восстания» сумке, в которой была бомба (ее удалось обезвредить).