Путин призвал МИД России сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МИД РФ с профессиональным праздником Днем дипломатического работника, подчеркнув необходимость сфокусировать внешнюю политику на борьбе с международным терроризмом. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает сайт Кремля.

«Дипломатическая служба России может по праву гордиться своими достижениями. Но стоящие перед нашей страной вызовы не становятся проще. В фокусе внимания, безусловно, должна находиться борьба с терроризмом и экстремизмом. Искоренить эти угрозы невозможно без объединения усилий всех государств», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Путин призвал дипломатических работников продолжать активную работу на всех направлениях внешнеполитической деятельности и «способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности».

19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре был застрелен российский посол в Турции Андрей Карлов. Убийцу, бывшего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Праздник был учрежден указом президента 31 октября 2002 года.