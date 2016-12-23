В Совфеде сообщили о «расстрельных списках» российских дипломатов

Вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов призвал усилить меры безопасности диппредставительств России за рубежом и их сотрудников. Об этом в пятницу, 23 декабря, передает РИА Новости.

По словам Умаханова, появились данные, что «Исламское государство» (ИГ; деятельность группировки запрещена в РФ) и другие террористические организации готовят так называемые «расстрельные списки» российских дипломатов.

«Возможно, эта информация и не соответствует действительности, но я предлагаю дать протокольное поручение международному и оборонному комитетам подготовить наши предложения по усилению безопасности наших диппредставительств, их сотрудников и членов их семей», — сказал он на заседании Совфеда.

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21 декабря Госдума приняла заявление в связи с убийством российского посла Андрея Карлова в Турции. Произошедшее, значится в документе, «тягчайшее преступление, грубейшим образом попирающее нормы международного права».

Депутаты призвали парламенты стран мира и международные организации осудить акты насилия против представителей дипмиссий, решительно вступить в борьбу с международным терроризмом, а также принять законодательные меры в отношении спонсоров террористической деятельности.

62-летний Карлов был застрелен в Анкаре вечером 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Нападавшим оказался 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после атаки. В ходе обыска в доме у Алтынташа были обнаружены книги о террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), джихаде и гюленистах.

Послу, погибшему при исполнении обязанностей, присвоено звание Героя России посмертно.