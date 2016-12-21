Эрдоган заявил о заграничных связях убийцы российского посла

Убийца российского посла в Турции Мевлют Мерт Алтынташ имел связи за рубежом. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

О каких именно странах идет речь, турецкий лидер не уточнил. Он также объявил, что Алтынташ был гюленистом. «Нет смысла скрывать, что он был членом организации ФЕТО, — отметил Эрдоган. — Все его связи, его образование указывают на ФЕТО».

Ранее в среду сообщалось, что в доме у Алтынташа обнаружены книги о террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), джихаде и гюленистах. В доме Алтынташа нашли и материалы об организации ФЕТО — оппозиционной нынешнему руководству страны группы, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом.

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62-летний Карлов был застрелен в Анкаре вечером 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки. Алтынташ был убит вскоре после нападения на дипломата.

Анкара возложила вину за убийство на Гюлена и его организацию, которая в Турции считается террористической и обвиняется в организации попытки госпереворота. В штабе оппозиционного проповедника, проживающего в США, заявили, что он осудил убийство Карлова, и назвали обвинения в его адрес смехотворными.