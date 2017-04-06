Петербуржец поджег деревню из-за террористов

Житель Санкт-Петербурга Олег Герасимов признался в поджоге нескольких домов в деревне Лопец Волосовского района Ленинградской области. Он пояснил полицейским, что сделал это из-за якобы расположенной там группировки бандитов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает новостной портал 47news.ru.

О возгорании, общая площадь которого составила 400 квадратных метров, стало известно ранним утром 5 апреля. По информации портала, из 11 жилых построек сгорели девять. Никто из жителей деревни не пострадал: в основном там находятся дачные постройки и люди преимущественно приезжают туда летом. В одном из домов находились двое мужчин, они и вызвали пожарных.

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Для поджогов Герасимов использовал смесь бензина с маслом, а под зданиями на сваях он разводил костры. Услышав сирену, он сел в свою «Волгу» и поехал навстречу спасателям «на таран лоб в лоб». После столкновения мужчина вышел из машины и начал брызгать в пожарных из газового баллончика. «Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу», — уточняется в сообщении. Как он вернулся в город и почему решил обратиться в полицию, 47news.ru не уточняет.

При этом портал приводит строчки из письма, оставленного Герасимовым в своей квартире. Началом записки стало предупреждение о том, что информация, содержащаяся в ней, может быть «смертельно опасна». «В деревне Лопец создана база будущих бандитов и убийц. Местные, кто с 90-х и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население. В деревне Забелье у них штаб», — говорится в обращении.

При разговоре с сотрудниками правоохранительных органов мужчина заявил, что на поджог домов в населенном пункте его подтолкнули новости в СМИ о недавнем теракте в Петербурге, который якобы подтвердил его теорию о расположении в Лопце будущих террористов.

В отношении Герасимова возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). «Время сейчас тревожное, пусть посидит в камере. А то в следующий раз штаб "Аль-Каиды" на Литейном, 4 найдет. Тогда у вас будут другие новости», — резюмировал собеседник портала в полиции.