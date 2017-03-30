Трое с шилом и отверткой ограбили москвича и подожгли его зажигалкой

Трое неизвестных совершили разбойное нападение на квартиру москвича, в ходе которого ранили хозяина шилом, обрызгали аэрозолем и подожгли зажигалкой. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел накануне в одном из жилых домов по 11-й Парковой улице (район Северное Измайлово, Восточный округ Москвы).

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«В квартиру к пострадавшему зашли трое неизвестных. Предметом, похожим на шило, они нанесли хозяину квартиры удар в грудь, обрызгали его аэрозолем и подожгли зажигалкой. Затем злоумышленники похитили денежные средства и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован с раной грудной клетки и ожогом. Полицейские задержали одного из подозреваемых — 19-летнего москвича, у которого изъяли шило и отвертку. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

9 сентября 2016 года пятеро неизвестных в масках, вооруженные отверткой, совершили нападение на московскую психиатрическую больницу имени Алексеева. Преступники взломали дверь одного из кабинетов администрации, вскрыли находившийся там сейф и скрылись.