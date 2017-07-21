Кисляка представили в числе кандидатов на пост сенатора от Мордовии

Врио главы Мордовии Владимир Волков назвал посла России в США Сергея Кисляка в числе трех претендентов на пост сенатора от республики. Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти Мордовии в пятницу, 21 июля.

«Сергей Кисляк — настоящий патриот Родины, всю свою жизнь он посвятил защите интересов государства и народа России. Он имеет огромный дипломатический и жизненный опыт, который, уверен, послужит на благо Мордовии», — сказал Волков.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

Помимо дипломата, претендентами на сенаторское кресло могут стать главный федеральный инспектор республике Владимир Сезганов и глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Ранее в пятницу врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил в качестве кандидатов в сенаторы главу Россотрудничества Любовь Глебову, директора фонда «Сообщество» Ивана Черезова и главного федерального инспектора по республике Дмитрия Мусина.

18 июля агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило, что Сергей Кисляк может быть делегирован в Совет Федерации после сентябрьских выборов.

Неделей ранее «Известия» писали, что Кисляк вернется в Москву 22 июля. 18 мая кандидатуру замглавы российского внешнеполитического ведомства Анатолия Антонова на должность посла в США одобрил комитет Госдумы по международным делам, а через четыре дня — профильный комитет Совфеда.

66-летний Сергей Кисляк является послом России в США с 2008 года.