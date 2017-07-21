Бречалов подал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Удмуртии

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост руководителя республики. Об этом сообщается на сайте регионального отделения «Единой России» в пятницу, 21 июля.

«Сегодня я также предложил свою "тройку" кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это: глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин», — сказал Бречалов.

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В сообщении отмечается, что в случае победы на выборах главы Удмуртии Бречалов должен выбрать одного из трех представленных кандидатов в верхнюю палату парламента от правительства региона.

С 2008 года пост сенатора от правительства Удмуртии занимает Александр Чекалин, бывший первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник милиции.

43-летний Бречалов назначен на пост временно исполняющего обязанности главы Удмуртии в начале апреля.