Россия
 

Бречалов подал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Удмуртии

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Бречалов
Александр Бречалов

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост руководителя республики. Об этом сообщается на сайте регионального отделения «Единой России» в пятницу, 21 июля.

«Сегодня я также предложил свою "тройку" кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это: глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин», — сказал Бречалов.

В сообщении отмечается, что в случае победы на выборах главы Удмуртии Бречалов должен выбрать одного из трех представленных кандидатов в верхнюю палату парламента от правительства региона.

С 2008 года пост сенатора от правительства Удмуртии занимает Александр Чекалин, бывший первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник милиции.

43-летний Бречалов назначен на пост временно исполняющего обязанности главы Удмуртии в начале апреля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин напомнил Бречалову о праве россиян на протест
Россотрудничество усилит меры по обеспечению безопасности сотрудников на Украине
Бречалов прокомментировал назначение в Удмуртию
Последние новости
Siemens порвет с российскими компаниями из-за поставок газовых турбин в Крым
У безработного москвича угнали внедорожник за 6 миллионов рублей  
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ под Красногоровкой
Кравчук рассказал об исторической ошибке России
Игроки сборной Сальвадора покусали футболистов из США во время матча
Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал 5,7 миллиона просмотров
ЦБ лишил лицензии еще один банк из Татарстана
Другие материалы рубрики
Россия00:07Сегодня
Протоиерей Павел Хондзинский

«Это что-то вроде саморефлексии Церкви»

Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой
02:2320 июля

Естественная убыль населения России выросла втрое

08:41Сегодня

При столкновении автобуса с фурой под Тольятти пострадали 10 человек

06:56Сегодня

При наезде мотоцикла на корову в Хабаровском крае погибли двое подростков

Россия00:05Сегодня
Владимир Путин в Национальном музее Республики Марий Эл

Рекорд по самоварам

Зачем Путин предложил создать этнокультурные бренды
21:0220 июля

ЕСПЧ признал неприемлемыми шесть тысяч жалоб против России

12:5119 июля

Инвалида Мамаева освободили из-под стражи

20:5220 июля

Врио главы Марий Эл получил от Путина папку с жалобами жителей

Россия16:0619 июля

«Ощущение стабильности исчезло»

Почему россияне перестали верить в светлое будущее
19:4920 июля

Президент России поблагодарил Израиль за осуждение сноса советских памятников

12:1519 июля

Трехлетнюю девочку затянуло в эскалатор в московском метро

19:2020 июля

Сумму назначенной ЕСПЧ компенсации зэкам в России «уменьшили» в три тысячи раз

Россия
Протоиерей Павел Хондзинский«Это что-то вроде саморефлексии Церкви»
Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой
Владимир Путин в Национальном музее Республики Марий ЭлРекорд по самоварам
Зачем Путин предложил создать этнокультурные бренды
«Ощущение стабильности исчезло»
Почему россияне перестали верить в светлое будущее
При столкновении автобуса с фурой под Тольятти пострадали 10 человек
При наезде мотоцикла на корову в Хабаровском крае погибли двое подростков
ЕСПЧ признал неприемлемыми шесть тысяч жалоб против России
Врио главы Марий Эл получил от Путина папку с жалобами жителей
Все материалы
Мир
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Глава ЦРУ заявил о расхождении интересов США и России в Сирии
Греческие власти сообщили о погибших в результате землетрясения
Фантастические культы и где они обитают
Странные верования от Америки до Индии
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Все материалы
Бывший СССР
Андрей ПарубийПалата чудаков
Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады
Кравчук рассказал об исторической ошибке России
В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ под Красногоровкой
Сын Виталия Кличко отказался говорить с журналистом на украинском языке
Восемь бойцов ВСУ пострадали во время соревнований среди танковых экипажей
В Таджикистане зафиксировали резкое снижение трудовой миграции
Прифронтовой Мариуполь решили сделать туристическим центром
Все материалы
Финансы
А ввоз и ныне там
Почему Росcии не удается реализовать программу импортозамещения
МВФ одобрил выделение Греции нового кредита
Проедая благосостояние
В России нашли новый способ повысить пенсии
Крупнейшие корпорации США раскритиковали новые санкции против России
Более трехсот россиян отчитались о доходах свыше миллиарда рублей
Приставы опровергли известия о списании долгов россиян на триллион рублей
Задорнов поведал о причине выхода банков из АРБ
Все материалы
Бизнес
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Чудо техники
Почему «Восточный Порт» называют лучшим угольным терминалом России
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Siemens порвет с российскими компаниями из-за поставок газовых турбин в Крым
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Exxon сочли несправедливыми претензии Минфина США
Мясо в шоколаде
Какие продукты Россия продает загранице
Все материалы
Силовые структуры
Под шумок на волю
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Высота нарушений
Почему в России не могут решить проблему авиадебоширов
По «делу реставраторов» вынесен первый приговор
Путин потребовал построить второй в мире по силе флот
Освободившийся кировский заключенный вернулся на зону за оправдание терроризма
Минобороны ответило на данные «Яблока» о 140 миллиардах на операцию в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Расходимся
Что скрывается за слухами об iPhone 8
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Объяснена опасность одновременного употребления белков и углеводов
Космический грузовик «Прогресс МС-05» затопили в Тихом океане
Илону Маску разрешили пробурить тоннель между Нью-Йорком и Вашингтоном
Названы главные способы избежать слабоумия
Все материалы
Спорт
Иван ШтырковБогатырская наша сила
Какой след оставили российские бойцы в мировом ММА
Нурмагомедов усомнился в существовании российского футбола
Игроки сборной Сальвадора покусали футболистов из США во время матча
Бывший футболист «Барселоны» перешел в тульский «Арсенал»
Приговоренного к 33 годам тюрьмы игрока в американский футбол решили выпустить
Болельщик «Динамо» объяснил попытку нападения на перешедшего в «Спартак» игрока
Кержаков нашел вторую работу
Все материалы
Культура
Честер БеннингтонГорький парк
Что убило лидера Linkin Park Честера Беннингтона
Ямайский хастл
Сутенеры, криминальные элементы и танцовщицы стриптиза в объективе Айвара Уигана
Родиться жертвой, переродиться мстителем
Как отстаивали свои права женщины в Древней Индии
Останки Сальвадора Дали эксгумировали
Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал 5,7 миллиона просмотров
Следователи подтвердили смерть Беннингтона из Linkin Park
СМИ сообщили о самоубийстве лидера Linkin Park Честера Беннингтона
Все материалы
Интернет и СМИ
Ракетно-бомбовый угар
Кто разоблачает российских военных в Сирии и ищет их следы в Донбассе
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Британские матери обнаружили шутки для взрослых в мультфильме про свинку Пеппу
Странные снимки котов превратили в плохо нарисованные примитивные портреты
Трансляция «второго пришествия Христа» собрала у экранов миллионы зрителей
Комитет защиты журналистов призвал расследовать нападение на дом Латыниной
Паблик MDK попросили закрыть из-за глумления над смертью Яковлева из «Иванушек»
Все материалы
Ценности
Гоните рублики
Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи?
Горел асфальт
Кто дошел до финиша в автомарафоне Russian Endurance Challenge
«Только не надо ассоциировать меня с красивой жизнью»
Коллекционер ретроавтомобилей Алексей Прупес дает советы начинающим
Chanel предложила для аукциона Only Watch уникальные часы
G-Shock представил модель с тройной синхронизацией времени
Trussardi выпустила «божественные» вещмешки
Montblanc украсил ручки узорами кимоно
Все материалы
Путешествия
Нырнуть со вкусом
Лучшие места для снорклинга и дайвинга
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Налог на отдых
Что ждет россиян после принятия закона о курортном сборе
Названы самые дешевые направления перелетов в Сочи и Крым
У россиян резко вырос спрос на перелеты в Москву
Большинство российских авиапассажиров согласилось доплачивать за багаж
Семью с тремя детьми высадили из самолета в США без объяснения причин
Все материалы
Из жизни
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Завтрак сумоиста
Фотоистория про закулисную жизнь хранителей древнего японского единоборства
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для Allure
Детеныша убитого льва Сесила застрелили в Зимбабве
Защитники животных спасли 149 собак с мясной фермы в Южной Корее
Все материалы
Тест Mercedes S-класса, который стал еще роскошнее
За рулем обновленного Mercedes-Benz S-класса: главное
Такое не покажут на МАКСе
Истребитель СУ-30СМ во всех деталях: видео
Первый пикап Mercedes-Benz в деталях
5 главных фактов о новом Mercedes-Benz X-Class
Самые мощные серийные пикапы в мире
Восемь машин с грузовой платформой, которые адски быстры
Новый Nissan научится тормозить педалью газа
Появились фотографии эксклюзивного универсала Lada Vesta
«Заряженный» Honda Civic посвятили поп-рок группе
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы