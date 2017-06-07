Россотрудничество усилит меры по обеспечению безопасности сотрудников на Украине

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) усилило меры обеспечения безопасности своих работников на Украине, так же как в Турции и Сирии. Об этом в среду, 7 июня, сообщила глава ведомства Любовь Глебова, передает RNS.

«Безусловно, в последнее время мы усилили меры по обеспечению безопасности и на Украине, и в Турции, и, естественно, в Сирии. То есть там, где есть полное понимание целесообразности усиления мер безопасности», — сказала Глебова.

По ее словам, ведомство на Украине работает «в недоброжелательной обстановке со стороны официальных лиц и негативно настроенных к России людей». Глава Россотрудничества отметила, что участники акций протеста «постоянно пытаются чего-нибудь кинуть в сотрудников и сорвать мероприятия». Вместе с тем Глебова подчеркнула, что в Русский культурный центр в Киеве приходят «все больше и больше» людей.

Материалы по теме Незалежный товар Как за 25 лет независимости Украина превратилась в «Антироссию»

8 апреля сообщалось, что радикалы из организации «Национальный корпус» перекрыли вход в здание Россотрудничества в Киеве и сорвали проведение запланированной там акции «Тотальный диктант». Мероприятие было отменено по соображениям безопасности.

Ранее в тот же день в Россотрудничестве заявили, что около 30 человек заблокировали вход в здание, из-за чего никто не мог попасть внутрь. Собравшиеся выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес России.

Отмечалось, что это не единственная акция, которую радикалы провели у Россотрудничества в украинской столице. Так, в августе 2016 года здание разрисовали и забросали дымовыми шашками, а в июле в представительство бросали файеры. В том же месяце националисты из партии «Свобода» сорвали запланированную там презентацию книги украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля».