Радикалы блокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве

Украинские радикалы перекрыли вход в здание Россотрудничества в Киеве, где в субботу, 8 апреля, должна состояться образовательная акция «Тотальный диктант». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе представительства.

Сотрудник Россотрудничества уточнил, что вход блокируют около 30 человек, из-за их действий никто не может попасть внутрь. Он также добавил, что радикалы скандируют оскорбительные лозунги в адрес России. На месте находятся полицейские.

В российском посольстве со своей стороны отмечают, что здание Россотрудничества заблокировали члены украинской националистической партии «Национальный корпус».

Это уже не первый раз, когда радикалы проводят акции у Россотрудничества в украинской столице. Так, в августе прошлого года здание разрисовали и забросали дымовыми шашками. Данные действия были направлены в поддержку украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, отбывающих наказание в России.

В июле неизвестные также забрасывали здание файерами и расписывали краской асфальт у представительства и его стену. В том же месяце националисты из партии «Свобода» сорвали запланированную в здании Россотрудничества презентацию книги украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля».