«Тотальный диктант» отменили на всей территории Украины из-за угроз радикалов

Организаторы образовательной акции «Тотальный диктант» отменили ее проведение на всех площадках в украинских городах из-за угроз и действий радикалов. Об этом ТАСС сообщили в представительстве Россотрудничества в Киеве.

«Организаторы "Тотального диктанта" на Украине, который должен был быть, помимо Киева, в Одессе, Житомире, Николаеве и в Харькове, опасаются его проводить, так как ранее были угрозы со стороны украинских националистов», — сказал представитель организации.

Ранее в этот же день около 40 экстремистов пришли к зданию Николаевского академического художественного русского драматического театра, где несколько десятков человек собирались проверить свое знание русского языка, передавал портал «Новостной Николаев». Радикалы пытались ворваться в здание, выкрикивая оскорбления в адрес участников акции и обвиняя их в сепаратизме. Одной из организаторов «Тотального диктанта» стало плохо, ей вызвали скорую помощь. В результате акция была сорвана.

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Кроме того, боевики из организации «Национальный корпус» (создана на базе полка Нацгвардии «Азов») перекрыли вход в здание Россотрудничества в Киеве. Собравшиеся выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес России. Мероприятие было отменено по соображениям безопасности.

«Тотальный диктант» проводится с 2004 года. Акцию по массовой проверке грамотности населения, в которой участвуют россияне и русскоязычные жители других государств, придумали студенты Новосибирского государственного университета. С 2010 года для написания текста диктанта стали приглашать русскоязычных писателей, среди которых были Дина Рубина, Борис Стругацкий, Дмитрий Быков и Захар Прилепин.