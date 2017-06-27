Путин напомнил Бречалову о праве россиян на протест

Российский президент Владимир Путин прокомментировал слова врио главы Удмуртии Александра Бречалова о протестных настроениях в регионе. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 июня.

Бречалов на встрече с Путиным рассказал, что в регионе были попытки провести оппозиционные мероприятия, но интереса среди жителей они не вызвали.

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«Все имеют право проявить инициативу», — отреагировал российский лидер.

Ранее во вторник сообщалось, что глава государства в ходе поездки в Ижевск подарил туристическую путевку в Сочи местной жительнице Анастасии Вотинцевой, пожаловавшейся ему на аварийное жилье в ходе прямой линии.

20 июня Владимир Путин заявил, что политических протестных акций, направленных на решение конкретных общественных проблем, не следует опасаться. В то же время он раскритиковал публичные мероприятия, главная цель которых — самореклама.

15 июня в беседе с журналистами после прямой линии Путин прокомментировал акции протеста, проходящие в стране в последние месяцы. По словам главы государства, такие мероприятия «всегда возможны в рамках демократических процедур», а любые формы протеста должны соответствовать закону.

43-летний Александр Бречалов назначен на пост временно исполняющего обязанности главы Удмуртии в начале апреля.