Путин объяснил разницу между хорошими и плохими акциями протеста

Политических протестных акций, направленных на решение конкретных общественных проблем, не следует опасаться, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 20 июня.

«Если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит», — сказал президент на встрече с членами Общественной палаты нового созыва.

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При этом глава государства раскритиковал публичные мероприятия, главная цель которых — самореклама. «Если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности», — подчеркнул Путин.

15 июня Владимир Путин в беседе с журналистами после прямой линии прокомментировал акции протеста, проходящие в стране в последние месяцы. По его словам, такие мероприятия «всегда возможны в рамках демократических процедур», а любые формы протеста должны соответствовать закону.

13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провокационные действия на несогласованных митингах несут угрозу гражданам.

12 июня, в День России, на Тверской улице в Москве прошла несанкционированная акция протеста против коррупции. Изначально митинг должен быть пройти в согласованном властями месте, однако за день до акции оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный призвал выйти митинговать на Тверскую, которая была выделена под приуроченные к Дню Россию мероприятия.