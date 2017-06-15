Путин отреагировал на протестные акции в России

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами после прямой линии прокомментировал акции протеста, проходящие в стране в последние месяцы. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, такие мероприятия «всегда возможны в рамках демократических процедур», а любые формы протеста должны соответствовать закону. При этом он назвал недопустимыми митинги, использующиеся в качестве «инструментов самораскрутки и решения личных вопросов в целях саморекламы».

Материалы по теме Не Навальный, а Нэвэльный За что школьники так любят Алексея Навального

12 июня в ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, прошли митинги оппозиции против коррупции. Изначально планировалось, что в столице демонстрация пройдет на проспекте Сахарова (это место было согласовано с властями). Тем не менее в ночь на 12 июня оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу, где проходили праздничные мероприятия по случаю Дня России. В несанкционированном мероприятии, по подсчетам полиции, участвовали около 4,5 тысячи человек. Сам Навальный не явился, поскольку был задержан на выходе из своего дома. Ему назначили наказание в виде 30 суток ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся «подлой и опасной провокацией». Градоначальник также выразил уверенность в том, что участники акции «действовали агрессивно», тогда как силовики проявили профессионализм. По данным МВД, в ходе акции были задержаны около 150 человек. При этом, по словам главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, среди задержанных были 136 несовершеннолетних.