Полиция задержала более 130 подростков в ходе акции оппозиции в Москве

Полицейские задержали 136 несовершеннолетних в ходе несанкционированного митинга оппозиции 12 июня на Тверской улице. Об этом агентству ТАСС рассказал глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в ходе протестной акции было задержаны 150 нарушителей, которые были доставлены в органы внутренних дел для разбирательства. Всего в несанкционированном мероприятии участвовали, по подсчетам правоохранителей, около 4,5 тысячи человек.

Изначально митинг должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге там состоялась санкционированная акция, на которую, по информации полиции, пришли 1,8 тысячи человек). Однако в ночь на 12 июня оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Помимо этого, 12 июня антикоррупционные акции прошли в десятках городов по всей стране.

Навальный не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома. Ему назначили наказание в виде 30 суток ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Оппозиционный политик Илья Яшин после акции был признан виновным в неповиновении стражам порядка и был арестован на 15 суток. Еще один из лидеров оппозиции Вячеслав Мальцев по тому же обвинению получил 10 суток ареста.