Московский омбудсмен назвал причину массового участия подростков в митингах

Подростки выходят на митинги из-за отсутствия диалога со старшими. Такое мнение высказал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович на пресс-конференции, передает в среду, 14 июня, ТАСС.

По словам эксперта, необходимо понять, «почему прогрессивные и разносторонние подростки не находят ни в школе, ни в других структурах ответы на свои вопросы». «Видимо, не развит диалог», — сказал он.

Бунимович отметил, что в России «взрослые остаются авторитарными, умеют разговаривать только указами и приказами». «Если нашим подросткам нужно залезать на фонарь для того, чтобы получать ответы на свои вопросы, это проблема взрослых», — подчеркнул он.

Омбудсмен добавил, что есть Конвенция по правам ребенка, и государство должно защищать право детей на свободу мысли и совести.

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Ранее глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сообщил, что в ходе несанкционированного митинга оппозиции 12 июня на Тверской улице полицейские задержали 136 несовершеннолетних. До этого официальный представитель МВД Ирина Волк заявляла, что в ходе акции было задержаны 150 нарушителей.

Изначально митинг должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге туда пришли, по данным полиции, 1,8 тысячи человек). Однако в ночь на 12 июня оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу, где должно было проходить празднование Дня России. В несанкционированном мероприятии, по подсчетам правоохранителей, участвовали около 4,5 тысяч человек.

Митинги против коррупции прошли 12 июня и во многих других городах. В частности, как сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, в северной столице на несогласованном мероприятии на Марсовом поле были задержаны 73 несовершеннолетних, пишет «Интерфакс».