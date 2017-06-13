Собянин выразил свое отношение к несогласованной акции Навального

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился с журналистами мнением о прошедшей 12 июня на Тверской улице несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, передает «Интерфакс» во вторник 13 июня.

«Это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал», — сказал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что силовики действовали профессионально, так как участники акции «действовали агрессивно». По его словам, на Тверской улице в это время находились 270 тысяч москвичей и гостей столицы, отмечавших День России.

Ранее в Кремле заявили, что подобные «провокационные проявления» опасны только для окружающих людей. Сам по себе протест, выражаемый на согласованных митингах, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию».

Провокацией перенос акции на Тверскую улице также назвал политолог Глеб Кузнецов. «Ожидание прогнозируемого снижения числа участников заставило Алексея Навального отменить собственный же согласованный митинг и призвать людей к несанкционированной акции. Потому что в несанкционированных акциях уже не численность главное, а другие вещи, что мы вчера в центре Москвы и видели», — отметил эксперт.

12 июня в Москве и во многих других городах страны состоялись митинги против коррупции. В столице мероприятие должно было состояться на проспекте Сахарова. Но Навальный попросил своих сторонников выйти на Тверскую улицу, так как, по его словам, все подрядчики отказались устанавливать сцену и звуковое оборудование на месте проведения согласованного митинга.

В несанкционированной акции на Тверской улице, где в это время проходил фестиваль реконструкторов, по официальным данным, приняли участие 4,5 тысячи человек. Задержано было 150 из них.