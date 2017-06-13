Действия Навального перед митингом сочли провокацией

Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный призвал москвичей выйти на несанкционированный митинг, чтобы спровоцировать стычки с правоохранителями. Такое мнение высказал политолог Глеб Кузнецов в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 13 июня.

«Ожидание прогнозируемого снижения числа участников заставило Алексея Навального отменить собственный же согласованный митинг и призвать людей к несанкционированной акции. Потому что в несанкционированных акциях уже не численность главное, а другие вещи, что мы вчера в центре Москвы и видели», — пояснил эксперт.

Кузнецов отметил, что в шествии оппозиции 12 июня приняли участие только активисты: «Обычные, простые граждане, которые симпатизируют оппозиционным идеям, вчера если и ходили на Тверскую площадь, то на фестиваль реконструкторов ["Времена и эпохи"]».

По мнению политолога, прошедшее мероприятие не добавит популярности Навальному. «Людей подставили под дубинки, непонятно ради каких целей, для решения каких задач. Большое количество задержанных вызывает ощущение брезгливости», — сказал он, добавив, что негативные эмоции это вызвало в том числе у участников праздничных мероприятий, «которые вообще непонятно зачем попали в такую ситуацию».

12 июня, в День России, на Тверской улице в Москве прошла несанкционированная акция протеста против коррупции. Изначально митинг должен быть пройти в согласованном властями месте, однако за день до акции Навальный призвал выйти митинговать на Тверскую, которая была выделена под приуроченные к Дню Россию мероприятия.

В санкционированной акции, по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человека, в несанкционированной — 4,5 тысяч человек. Как сообщали в МВД, было задержано около 150 человек. 26 марта митинг в Москве, по разным оценкам, собрал 8-10 тысяч человек.

Антикоррупционные митинги прошли также в ряде городов России. В Норильске, например, акция собрала семь человек вместо заявленных пяти сотен, в Петропавловске-Камчатском — 30 вместо тысячи.