Перенос акции Навального сочли попыткой скрыть снижение популярности

Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный призвал людей выйти на несанкционированный митинг на Тверской улице при наличии согласованной площадки из-за уменьшения числа своих сторонников. Такое мнение высказала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования (ЭИСИ) Екатерина Соколова в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 13 июня.

«Очевидно, что это был какой-то такой маневр. Маневр из-за того, что не собирал достаточно народа из-за определенного спада активности. (...) На Cахарова (там прошла согласованная властями акция протеста — прим. «Ленты.ру») этот просчет был бы очевиден», — отметила эксперт.

По ее мнению, оппозиционеру мешала привлечь сторонников также абстрактность темы — борьба с коррупцией. На этом фоне выгодно отличаются акции протеста против программы реновации в Москве, у которых есть конкретный посыл, подчеркнула Соколова.

«Я думаю, сейчас очень многие увидели, что Навальный из себя представляет, и какие риски он может порождать. Тенденция на снижение числа его сторонников очевидна, — сказала Соколова. — Это не только по Москве, но и по всем городам, по сравнению с 26 марта уменьшение численности значительное, потому что никакой повестки дальше не развивается у Навального».

12 июня, в День России, на Тверской улице в Москве прошла несанкционированная акция протеста против коррупции. Изначально митинг должен быть пройти в согласованном властями месте, однако за день до акции Алексей Навальный призвал выйти митинговать на Тверскую, которая была выделена под приуроченные к Дню Россию мероприятия. Резкий перенос он объяснял тем, что власти якобы помешали оппозиционерам обеспечить проспект Сахарова звуковым оборудованием.

В итоге в санкционированной акции, по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человека, в несанкционированной — 4,5 тысяч человек. Как сообщали в МВД, было задержано около 150 человек. Сам Навальный участие в акциях не принимал: он был задержан на выходе из дома.

Антикоррупционные митинги прошли также в ряде городов России. В Норильске, например, акция собрала семь человек вместо заявленных пяти сотен, в Петропавловске-Камчатском — 30 вместо тысячи.

26 марта столичный митинг против коррупции собрал, по разным данным, от восьми до 10 тысяч человек. Около 600 человек были задержаны.