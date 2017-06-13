Арестованы трое участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге

Трое участников несогласованной акции протеста на Марсовом поле в Санкт-Петербурге получили по 10 суток ареста, еще один оштрафован на тысячу рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского суда.

Всего в Дзержинский районный суд поступили материалы в отношении 11 человек, задержанных 12 июня. Они обвиняются в совершении административных правонарушений.

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Штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге подавал заявку на проведение антикоррупционного митинга и шествия на Марсовом поле, но городские власти предложили перенести акцию в Удельный парк. Организаторы не согласились с этим, многие сторонники оппозиции прорывались в центр города с плакатами и лозунгами, хотя полиция предупреждала, что будет задерживать активных протестующих.

Похожая ситуация сложилась 12 июня в Москве. Столичная мэрия согласовала акцию на проспекте Сахарова, но в ночь на понедельник организаторы решили перенести ее на Тверскую улицу. Полиция не препятствовала тем, кто гулял по Тверской без транспарантов с политическим содержанием, но задерживала наиболее агрессивных участников антикоррупционного митинга. Позже московские власти заявили, что в несанкционированной акции приняли участие около пяти тысяч человек.