Пономарев раскритиковал Навального

Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в беседе с «Новой газетой» заявил, что Алексей Навальный подвел протестное движение. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте издания.

«Я скажу всего пару слов. Навальный подвел протестное движение», — сказал Пономарев, приехав на согласованную с властями акцию оппозиции на проспекте Сахарова в Москве.

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Сам Навальный утром в понедельник был задержан в подъезде своего дома. В полиции сообщили, что оппозиционеру вменяются два административных правонарушения: повторное нарушение правил организации митингов и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В ночь на 12 июня Навальный призвал своих сторонников выйти на акцию на Тверской улице, а не на проспекте Сахарова. Мэрия Москвы назвала произошедшее провокацией.

В итоге, по официальным данным, на Тверскую пришли около пяти тысяч сторонников оппозиции, а на проспект Сахарова — 1,8 тысячи. В народных гуляньях в Москве, посвященных Дню России, поучаствовали около 2,5 миллионов человек.