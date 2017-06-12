В мэрии Москвы рассказали о задержании испортивших праздник нарушителей

Столичной полиции удалось сохранить общественный порядок в центре Москвы, отдельных нарушителей задерживали. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Самое главное — ситуация под контролем, провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям», — отметил он и добавил, что несколько человек на Тверской все же «испортили настроение».

«Мы были правы — это была стопроцентная провокация людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова», — заявил представитель мэрии.

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На вопрос о том, удалось ли пресечь несогласованную акцию на Тверской, Черников ответил, что продолжается точечная работа в отношении отдельных граждан. «Действия полиции выверены как часы. Нет задачи какой-то тотальной зачистки», — пояснил он.

«Я сейчас приехал на Сахарова, а был на Тверской. Могу сказать, что состоялось множество провокаций, — рассказал «Интерфакс» член президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов. — Опять подростки, которые реально нарушали порядок, присылают из автозаков сообщения, что они отметились, попали в качестве задержанных».

Митинг оппозиции в Москве был согласован со столичными властями на проспекте Сахарова, но в ночь на 12 июня организаторы решили перенести акцию на Тверскую улицу. В мэрии назвали это провокацией и предостерегли граждан от участия в несанкционированном шествии. Одного из идеологов митинга Алексея Навального задержали в подъезде собственного дома, на него составят два административных протокола.