Оппозиционеру Яшину дали 15 суток за неповиновение на акции в Москве

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста оппозиционеру Илье Яшину за неповиновение полиции во время несанкционированной протестной акции, прошедшей на Тверской улице столицы. Об этом сообщает во вторник, 13 июня, «Интерфакс».

«Признать Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП», — огласила вердикт судья.

По словам оппозиционера, его задержали 12 июня «через три минуты после выхода из метро». «Никаких лозунгов я не выкрикивал, противоправных действий не совершал. Я встал на бордюр у здания "Известий" и просто наблюдал за тем, что происходит», — заявил он.

Один из задерживавших Яшина полицейских рассказал, что оппозиционер, «встав на клумбу, находился в группе лиц, мешавших проходу граждан».

Материалы по теме «Дорогая наша Русь» Как россияне встретили День России: репортаж из Instagram

Ранее во вторник оппозиционный активист Марк Гальперин также получил 15 суток за неповиновение распоряжению полицейского. До этого стало известно, что Симоновский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному наказание в виде 30 суток ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

Согласованная с властями акция должна была состояться 12 июня на проспекте Сахарова (в итоге туда пришли 1,8 тысячи человек), однако Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по итогам несанкционированной акции оппозиции были задержаны 150 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протестные акции не представляют опасности для Кремля. При этом он добавил, что провокационные действия на несогласованных митингах несут угрозу гражданам.