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Махавшему руками и ногами Гальперину дали 15 суток

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Марк Гальперин
Марк Гальперин

Оппозиционный активист Марк Гальперин получил 15 суток административного ареста за неповиновение распоряжению полицейского на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде.

«Суд признал Гальперина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП», — сказала собеседница агентства.

Согласно постановлению суда, как передает «Интерфакс», сотрудники правоохранительных органов задержали активиста после того, как он отказался «прекратить противоправные действия, а именно участие в несогласованном мероприятии».

«При задержании Гальперин сопротивлялся, размахивал руками и ногами», — говорится в решении судьи.

Сам активист отказался признавать вину. Он сказал «Интерфаксу», что на него также был составлен протокол о нарушении участником публичного мероприятия порядка его проведения (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

Адвокат Гальперина Николай Зборошенко заявил, что вердикт суда будет обжалован.

Кроме того, судя по появившемуся в YouTube ролику, активиста, по его словам, обвинили в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). 15 июня его вызвали на допрос по этому делу в новом статусе.

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