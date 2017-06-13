Из-за выбитого у полицейского на акции в Петербурге зуба возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского (часть 2 статьи 318 УК РФ). Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета по городу.

Отмечается, что днем 12 июня на Марсовом поле был организован несанкционированный митинг. В ходе акции неизвестный мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов кулаком по лицу.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление», — отметили в главке.

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По предварительной информации, которую приводит «Фонтанка», сотруднику патрульно-постовой службы выбили зуб.

12 июня, в День России, в ряде городов страны прошли акции протеста против коррупции. В Петербурге, по данным «Фонтанки», в митинге приняли участие десять тысяч человек. После мероприятия полиция составила свыше тысячи административных протоколов в отношении более 500 задержанных. Речь идет о статье 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения митинга и статье 19.3 КоАП о неповиновении распоряжению полицейского.

В тот же день Дзержинский суд рассмотрел первый административный материал: петербурженка Ангелина Высоцкая арестована на пять суток и оштрафована на десять тысяч рублей. Участница акции на Марсовом поле отказалась садиться в специально подогнанные бесплатные автобусы и ехать в Удельный парк, где мероприятие было согласовано властями.