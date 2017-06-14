Не Навальный, а Нэвэльный

12 июня, в День России, в центре Москвы состоялась несогласованная с властями акция сторонников Алексея Навального. Как и 26 марта, демонстранты, среди которых было немало несовершеннолетних, пришли на Тверскую улицу после призыва оппозиционера на YouTube. «Лента.ру» выяснила, за что школьники так любят Навального и к чему в итоге это может привести.

Навальный хайпит на YouTube. Почти как Николай Соболев

Как и любой другой YouTube-блогер, Навальный развивал свой канал методом проб и ошибок. При знакомстве с ранними работами оппозиционера сразу бросается в глаза низкое качество роликов. Размазанная картинка, эхо от голоса (блогеры называют это звуком из туалета), никакого монтажа и сценария, безэмоциональная подача материала — неправильная мимика и жестикуляция в кадре.

Похвалить ранние видео Навального — значит оскорбить целое поколение школьников, выросших на качественных роликах мэтров YouTube вроде Ивангая, Марьяны Ро или ЯнГо. Отсутствие всплывающих картинок, цифр и вирусных вставок из кинофильмов, а также навязчивая мысль о том, что автор поскупился на графику, эффекты и даже элементарный свет, — все это отталкивало потенциальных подписчиков, пришедших на YouTube за годным контентом. Неудивительно, что 2013-2014 годах ролики оппозиционера с трудом набирали 80 тысяч просмотров, а некоторые не переваливали и за 20 тысяч.

Вообще, творческий путь блогера Навального можно сравнить с историей скандального стендап-комика Юрия Хованского. Тот тоже чурался модных видеовставок и в поисках собственного уникального формата испробовал кучу стилистических приемов, в том числе анимацию.

Кстати, прежде чем стать звездой YouTube, Навальный тоже выпускал короткие мультфильмы — бюджетную помесь роликов «Спасибо Евы» и «творческого объединения 420». Зрители их не оценили, и после шести выпусков проект закрыли.

Правда, в отличие от все того же Хованского, Навальный не мог завоевывать аудиторию с помощью унижения культовых музыкантов вроде Виктора Цоя и обзоров на шаурму. Вместо того чтобы скандалить с Noize Mc и выступать на Versus Battle, Навальный решил делать качественный контент, основанный на модном нынче понятии «хейт» (ненависть).

Переломный момент в истории блогера Навального — вирусное видео «Он вам не Димон». Благодаря грамотному использованию арсенала YouTube-хейтера — личности, на чьей популярности можно плодотворно паразитировать (в данном случае речь идет о премьер-министре Дмитрие Медведеве) — ролик набрал более 22 миллионов просмотров, позволив оппозиционеру почти в четыре раза расширить аудиторию канала (с 345 тысяч до 1,2 миллиона подписчиков) и занять постоянное место в трендах YouTube.

Если обратиться к общедоступным сервисам SocialBlade и Whatstat, специализирующимся на сборе статистики YouTube-каналов, можно заметить, что до выхода ролика «Он вам не Димон» показатели по росту подписчиков на канале Навального были, мягко говоря, удручающими. Прирост в 18, 80 и даже 800 подписчиков за месяц — смешные цифры для современного YouTube. Случались месяцы, когда аудитория и вовсе сокращалась: например, по итогам мая 2015 года канал лишился 50 человек.

А после «Димона» на канал Навального за месяц подписалось более 350 тысяч человек. Двукратное увеличение аудитории мгновенно поставило оппозиционера в один ряд с такими быстрорастущими блогерами, как Николай Соболев.

Оппозиционер решил не останавливаться на достигнутом и, как выражаются в сети, начал «хайпить не по-детски». Конечно, он не мог эксплуатировать трендовые темы вроде изнасилования Дианы Шургиной, худших клипов блогеров и наркомании Ивангая и т.п. Ведь для YouTube-сообщества Навальный — серьезный оппозиционный блогер.

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Зато он осваивал не менее громкие инфоповоды, которые до этого никто особо не освещал. И если раньше основатель ФБК вяло хайпил на арестованном за ловлю покемонов в храме блогере Руслане Соколовском, то в 2017 году всерьез взялся за YouTube-тренды. В ход пошли интернет-биф с бизнесменом Алишером Усмановым, саркастические видеоответы на песни рэпера Птахи и бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс, прямые трансляции в лучших традициях летсплеера Фирамира, конкурсы и призы для подписчиков, программа сбора пожертвований и даже кликбейтные названия вроде «Путин и Медведев пытаются закрыть Фонд борьбы с коррупцией».

Но этим знакомство Навального с digital не ограничилось. Как и любой уважающий себя блогер, он запустил live-канал с нехитрым названием «Навальный LIVE», где периодически появляется сам и позволяет заливать ролики своим соратникам. Там регулярно транслируются блоги руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, утренняя программа со звездами «Кактус» и прямые эфиры с непосредственным участием сторонников оппозиционера.

У Навального хороший Instagram. И фоточки интересные

На Instagram Навального подписано более 164 тысяч человек. Это неудивительно: команда оппозиционера знает, что именно стоит публиковать. Профиль оппозиционера — своеобразный симбиоз бывшего президента США Барака Обамы и банкира Олега Тинькова. У первого позаимствованы отчеты о работе в подписях к официальным снимкам и бессменная классическая рубашка с закатанными рукавами, а у второго — кадры из повседневной жизни с ироничными комментариями.

Навальный поедает гамбургеры в «Макдоналдсе» и шутит про доказательства связи оппозиции с Западом, селфит с европейских пляжей в честь своего дня рождения и записывает из зала суда ролик с обещанием увидеться через месяц.

A post shared by Алексей Навальный (@navalny4) on Jun 4, 2017 at 9:38am PDT

С этим соседствуют абсолютно обамовские отчеты с открытия очередного регионального штаба, анонс интервью с блогером Kamikadze D или рассказ о летучках в офисе ФБК.

Команда Навального позаимствовала у бывшего президента США и идею с личным фотографом — с середины апреля оппозиционера снимает бывший репортер «Новой газеты» Евгений Фельдман. Он даже запустил проект «Это Навальный» с одноименным Instagram-аккаунтом, из которого Алексей регулярно репостит особо удачные снимки.

Навальный — настоящий Twitter-воин

«30 суток. Мало того что они всю страну разворовали, так я еще из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу», — возмущается Навальный после оглашения приговора Симоновского суда. В этом вся суть профиля оппозиционера — критика действующей власти сочетается со злобной иронией.

Причем сам Навальный твитит немного и в основном публикует ссылки на собственные ролики или посты из блога. Но это с лихвой компенсируется валом репостов и упоминаний от сторонников, а также не пошедшими в Instagram снимками из регионов. В итоге лента Twitter у Навального обновляется чуть ли не ежеминутно, и за ней следят более 2,1 миллионов человек.

Впрочем, редактор PolitRussia Руслан Осташко напоминает, что это число не совсем соответствует истине. Сравнив аудиторию оппозиционера и звезды фильмов для взрослых Саши Грей, а затем сопоставив его показатели с популярными российскими блогерами, Осташко пришел к неутешительным выводам — Навальный занимает твердое первое место по числу подписчиков-ботов. Их у него более 70 процентов.

Навальный Нэвэльный — знаток мемов. И сам ходячий мем

Команда Навального наверняка преуспела бы на посту администраторов условного MDK — они не только успешно адаптируют многочисленные мемы про оппозиционера, но и генерируют собственные. Желтая резиновая уточка стала символом протестов 26 марта, а переделанная под «Кто хочет стать миллионером» ошибка Собчак с экономистом Мовчаном нивелировала эффект от весьма неоднозначного интервью оппозиционера на «Дожде».

Но статус звезды мемов Алексею Анатольевичу принесла картинка «блэд нэвэльный», всего за пару месяцев заполонившая весь Рунет. Все началось с приплюснутой фотографии Путина, обвинявшего оппозиционера во всех смертных грехах. Но после митингов 26 марта мем пережил второе рождение — в сети быстро сделали картинку с упирающим руки в боки оппозиционером и подписью «так блэт». Позже Навальный Нэвэльный трансформировался в недовольную птицу, а вот сам фраза стала универсальной реакцией на все происходящие вокруг события.

Сам Алексей Анатольевич не сразу вник в смысл мема и сперва навел справки у подписчиков, но затем взял его на вооружение. Уже в середине мая он писал «блэд, зрители» подписчикам «Навальный LIVE».

Стать мемом Навальному Нэвэльному помог и его коллега по видеоблогерскому цеху Сергей Дружко, в шутку обвинивший оппозиционера в засилье серьезного контента на YouTube и породивший теорию политической ангажированности создателей шоу — креативного агентства «Изюм».

В итоге популярность Навального Нэвэльного как мема достигла таких высот, что специально к митингам 12 июня магазин молодежной одежды Bad Norton выпустил футболки и дождевики с фамилией оппозиционера, стилизованной под нашивки на форме полицейских.

Однако политическую коллаборацию в сети не оценили. «Когда ну очень хочется присесть на бутылку», — иронично отметил администратор популярного Telegram-канала «Леонардо Ди Ванче», по всей видимости, намекая на опасность появления в столь модной одежде на акциях протеста.

А есть ли политика

Навальный прекрасно понял запросы нынешней аудитории YouTube и, ловко обойдя купания в ваннах с кока-колой и чипсами, сосредоточился на создании качественного контента. Красивая картинка, музыкальное сопровождение, качественный сценарий. Кроме того, потакая подписчикам, Навальный налегает на модные среди школьников мемы и тренды. Например, крутит спиннер на суде с Усмановым.

Тем не менее следующая призывам оппозиционера выходить на митинги молодежь вряд ли до конца разделяет его ценности и политическую повестку. Еще после событий 26 марта администратор имиджборды «Двач» Нариман Намазов в интервью «Ленте.ру» указывал, что ролики про коррупцию на YouTube превратились в некий тренд, которому следуют не только Навальный, но и обзорщик гаджетов Wylsacom (три миллиона подписчиков), уже упомянутый Kamikadze D (более миллиона подписчиков) или стендап-комик Данила Поперечный (940 тысяч подписчиков).

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К тому же, как отмечает Намазов, подростки неравнодушны к чувству опасности, которым сопровождается участие в несанкционированных митингах. «Фоточки, клевые истории, движ — этим же и живет молодежь. Еще и во "ВКонтакте" лайков соберут. Будут выгодно отличаться от друзей, которые не пошли. Подростку ведь надо выделяться из толпы», — говорит он.

С ним согласна заведующая лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара. По ее мнению, успех Навального у подрастающего поколения объясняется тем, что оппозиционер не заставляет молодежь приходить к нему, а сам идет к ней на встречу — в социальные сети и на YouTube.

«Молодежь, приходящую на акции Навального, нельзя назвать сформировавшейся группой политически сознательных людей, а его целевую аудиторию нельзя считать монолитной. Она делится на несколько частей: на тех, кто действительно разделяет его политическую позицию, тех, кто выходит бороться с коррупцией, и молодых людей, для которых это возможность выразить социальный протест и заявить о себе», — подытоживает Касамара.