Россия
 

Песков не обнаружил конструктивных обращений оппозиции к Путину

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным среди миллионов обращений не нашел конструктивных предложений главе государства со стороны оппозиции. Об этом Песков рассказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Видео фрагмента передачи доступно на YouTube (с 1:28:33).

«Мы говорим о миллионах обращений, есть сотни таких выпадов, эскапад в отношении президента, но практически нет оппозиционных обращений», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что под «оппозиционными обращениями» он понимает несогласие с политикой главы государства, которое подкреплено четкими предложениями по конкретным вопросам.

«Вот вы делаете то-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так, и если бы я был на вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Вот это была бы оппозиция Путину», — сказал Песков.

«Именно с такой оппозицией, как говорит президент, он готов общаться, он готов воспринимать их как своих визави. К сожалению, таких конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел», — заключил пресс-секретарь президента России.

На прошедшей 15 июня прямой линии Владимир Путин прокомментировал акции протеста, проходящие в стране в последние месяцы. По словам главы государства, такие мероприятия «всегда возможны в рамках демократических процедур», а любые формы протеста должны соответствовать закону. При этом он назвал недопустимыми митинги, использующиеся в качестве «инструментов самораскрутки и решения личных вопросов в целях саморекламы».

Также Путин указал, что российские власти готовы общаться со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, в том числе и с оппозицией.

12 июня в ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, прошли митинги оппозиции против коррупции. Изначально планировалось, что в столице демонстрация пройдет на проспекте Сахарова (это место было согласовано с властями). Тем не менее в ночь на 12 июня оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу, где проходили праздничные мероприятия по случаю Дня России. В несанкционированном мероприятии, по подсчетам полиции, участвовали около 4,5 тысячи человек. Сам Навальный не явился, поскольку был задержан на выходе из своего дома. Ему назначили наказание в виде 30 суток ареста за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

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