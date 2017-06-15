Прокуроры и следователи проверят жалобу Путину матери-одиночки из Забайкалья

Прокуратура Забайкальского края проведет доследственную проверку после обращения местной жительницы к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение прав пострадавших жителей края, изучены обстоятельства сложившейся ситуации. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении прокуратуры.

Также ситуацию проверит следственное управление СКР по региону. В заявлении ведомства отмечается, что женщину опросят, проведут обследование ее жилья и изучат необходимые документы. Подчеркивается, что следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц.

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Ранее женщина рассказала, что после пожаров 2015 года, уничтоживших ее жилье, местные власти предоставили ей дом, оказавшийся непригодным для проживания. Она также отметила, что ее дочь не может поступить в школу из-за отсутствия прописки.

При этом глава администрации Оловяннинского района Забайкальского края Андрей Антошкин опроверг слова обратившейся к Путину женщины. Он заявил, что в действительности мать-одиночка одной из первых погорельцев получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная и дала на нее письменное согласие. Однако позже она попросила, чтобы ей предоставили жилье в Чите. Получив отказ, женщина якобы собрала вещи и уехала в село Аренда. Антошкин подчеркнул, что предоставленная женщине квартира стоит пустой, а ключи от нее хранятся у хозяйки.