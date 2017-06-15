Президент поручил проверить расходование средств для погорельцев Забайкалья

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня, поручил властям Забайкальского края и региональной прокуратуре выяснить, каким образом израсходовались выделенные на строительство жилья для погорельцев средства.

«Там новый губернатор, я ее (Наталью Жданову — прим. «Ленты.ру») попрошу разобраться. Попрошу разобраться прокуратуру обязательно — где деньги, как они были израсходованы», — сказал Путин. Так он ответил на вопрос жительницы Оловянинского района Забайкальского края о том, могут ли ей, пострадавшей при пожарах, выделить новое жилье взамен сгоревшего в 2015 году.

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Как пишет «Интерфакс», региональные власти незамедлительно отреагировали на распоряжение главы государства. «Президент в прямом эфире поручил разобраться в этой ситуации. Безусловно, мы максимально поможем женщине, разберемся в этой ситуации до мелочей и выполним поручение президента», — пообещала Жданова.

В прокуратуре региона заявили, что по данному обращению будет проведена проверка. Дело находится на личном контроле прокурора Забайкальского края Василия Войкина. «При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, копия которого имеется в распоряжении агентства.

Летом 2015 года сильнейшие лесные пожары прошли по территории Сибирского федерального округа. В Иркутской области, Бурятии, Тыве, Хакасии и Забайкальском крае был введен режим ЧС. К ликвидации пожаров было привлечено свыше 42 тысяч человек и лично глава МЧС Владимир Пучков.