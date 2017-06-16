Пожаловавшаяся Путину мать-одиночка из Забайкалья снова потребовала жилье в Чите

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела встречу с матерью-одиночкой из сгоревшего села Шивия Натальей Калининой, которая в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на отсутствие жилья. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

На мероприятии присутствовали первый вице-премьер регионального правительства Александр Кулаков, глава администрации губернатора Дмитрий Кочергин и руководитель Оловяннинского района Андрей Антошкин. Калинина рассказала, что после пожара 2015 года ей предложили выбрать новое жилье и она остановилась на благоустроенной квартире в поселке Ясная.

«Летом было все нормально, и мы написали заявление, что согласны там проживать. Пришли морозы — в квартире стало холодно, замерзла балконная дверь, окна были в кружаках. Пришлось оттуда выехать», — посетовала женщина. Антошкин в ответ пояснил, что в начале отопительного сезона действительно были проблемы, однако позднее температурный режим был налажен.

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После этого Жданова поинтересовалась у Калининой, каким она видит разрешение ситуации. «Мне нужна нормальная квартира в Чите», — ответила женщина. В связи с этим чиновница поручила Кулакову в течение недели подготовить возможные варианты решения этого вопроса.

Накануне прокуратура Забайкальского края и следственное управление СКР по региону начали проверку по факту обращения Калининой к президенту. В тот же день Антошкин опроверг утверждение женщины о том, что выделенная ей квартира в Ясной не пригодна для проживания. По его словам, она пустует, а ключи от нее хранятся у хозяйки.

Он также сообщил, что Калинина прожила в квартире около полутора месяцев, однако, узнав о том, что другим погорельцам начали выделять жилье в Чите, тоже потребовала выделить ей площадь в городе. Получив отказ, женщина якобы собрала вещи и уехала в село Ареда.

