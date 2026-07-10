Тысячи человек вышли на митинг против произвола Петера Мадьяра

В Венгрии прошел митинг против произвола Мадьяра, который предложил поправку к конституции

В Будапеште прошел митинг против произвола премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который предложил поправку к конституции, предусматривающую отставку венгерского президента Тамаша Шуйока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Несколько тысяч человек пришли к резиденции президента страны. Митинг был организован оппозиционными партиями «Фидес» и Христианско-демократической народной партией, а девизом стала фраза «Остановим произвол».

Толпа людей скандировала лозунги с критикой Мадьяра и призывала к его отставке. Среди плакатов у участников митинга было изображение Мадьяра, который поедает надпись «Демократия», а также на плакатах было много критических высказываний в адрес премьер-министра и партии «Тиса».

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорился провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.