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01:38, 10 июля 2026Мир

Тысячи человек вышли на митинг против произвола Петера Мадьяра

В Венгрии прошел митинг против произвола Мадьяра, который предложил поправку к конституции
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

В Будапеште прошел митинг против произвола премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который предложил поправку к конституции, предусматривающую отставку венгерского президента Тамаша Шуйока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Несколько тысяч человек пришли к резиденции президента страны. Митинг был организован оппозиционными партиями «Фидес» и Христианско-демократической народной партией, а девизом стала фраза «Остановим произвол».

Толпа людей скандировала лозунги с критикой Мадьяра и призывала к его отставке. Среди плакатов у участников митинга было изображение Мадьяра, который поедает надпись «Демократия», а также на плакатах было много критических высказываний в адрес премьер-министра и партии «Тиса».

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорился провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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