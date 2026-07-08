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13:50, 8 июля 2026Мир

Раскрыта договоренность Зеленского и Мадьяра

Мадьяр посетит Закарпатье вместе с Зеленским
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Ozge Elif Kizil / Anadolu via Getty Images

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорился провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Будапеште или Киеве, после чего стороны намерены вместе посетить Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство. Об этом глава венгерского правительства рассказал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы договорились встретиться в ближайшем будущем либо в Будапеште, либо в Киеве, а затем вместе отправиться в Берегово в Закарпатье», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Венгрия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но не будет поставлять ей оружие или отправлять свой военный контингент.

25 июня Мадьяр выступил против поспешных переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз (ЕС). Он отметил, что считает нелогичным идею начать обсуждения Брюсселя и Киева по другим вопросам вступления в блок сразу вслед за открытием первого этапа обсуждений.

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