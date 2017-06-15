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Слово гаранта

Владимир Путин провел 15-ю прямую линию, отвечая на вопросы россиян

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, провел ставшую уже традиционной прямую линию. Глава государства в пятнадцатый раз в режиме онлайн почти четыре часа отвечал на вопросы россиян и граждан других стран. Многие обращения касались работы предприятий ЖКХ, а также экологических проблем регионов. Состояние дел и позицию президента изучила «Лента.ру».

О полигонах ТБО

К президенту обратилась группа жителей Балашихи из микрорайона Кучино. Они рассказали, что в 200 метрах от их домов, детских садов и поликлиник находится самая большая свалка в Московской области. Этот полигон ТБО создает серьезную угрозу экологии, здоровью людей.

«Я прекрасно вас понимаю. Посмотрел сейчас эту свалку… Она складывалась 50 лет. Кстати говоря, я смотрю, вы стоите на фоне дома: ему явно не 50 лет. Кто-то принял решение строить здесь дома, рядом с этой свалкой, которая складывалась 50 лет», — сказал Путин.

По его словам, федеральные органы власти знают о проблеме подобных полигонов ТБО. Наиболее остро ситуация сложилась в Московской области, Татарстане, Туле и некоторых других регионах. На решение текущих вопросов выделено 5 миллиардов рублей, напомнил глава государства.

Кроме того, принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. «На первом этапе их будет четыре, три из них в Московской области… Это хорошие технологии… Строить будет наша компания «Ростех», — уточнил Путин.

Реакция на местах

Заместитель председателя правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига подтвердил «Ленте.ру», что проблема закрытия полигонов ТБО является системной уже несколько десятилетий. «Новейшие технологии таковы, что воздействие на окружающую среду сведено к минимуму — даже запаха нет. "Ростех" использует именно такие технологии», — сказал Ремига.

В Орловской области три года назад была принята концепция по обращению с отходами. В настоящее время построены три современных сортировочных предприятия, и завершается строительство двух новых полигонов по захоронению отходов, отметил чиновник. Причем частные инвесторы вложили в эти проекты порядка 1 миллиарда рублей.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал найти возможность закрыть полигона ТБО Кучино в Балашихе ранее 2021 года. «Закрытие этого полигона стояло в плане до 2021 года. Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И, учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше», — сказал он.

Динамика развития Татарстана опережает темпы создания инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), так прокомментировали ТАСС ситуацию в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

«Наметилось отставание темпов развития коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами от общей динамики развития региона, что требует новых подходов к решению проблемы отходонакопления», — говорится в сообщении. До конца 2017 года планируется начать строительство мусоросжигательного завода в Казани.

О работе управляющих компаний

Правительство старается навести порядок в вопросах, связанных с деятельностью управляющих компаний в сфере ЖКХ, заявил Путин. Проблема, по его мнению, в том, что управляющие компании должны были отлицензироваться к определенному сроку. Но далеко не все успели сделать это.

Путин также проинформировал о введении уголовной ответственности за фальсификацию общих собраний собственников жилья. А за низкое качество работы на эти организации будут накладываться штрафы. Глава государства заверил, что наведение порядка в деятельности управляющих компаний не останется без внимания. Правительство обязательно доведет ее решение до конца.

О полосах отчуждения

Один из вопросов задала жительница Челябинской области. У нее есть садовый участок, которым она пользуется с 1981 года. В 100 метрах проходит газопровод. После того как в 2014 году вышло постановление о расширении охранной зоны до 150 метров, садоводов через суд выселяют без предоставления компенсаций. «Будет ли закон, который нас защитит?» — резюмировала женщина.

Путин провел параллель в Балашихе — там жилые дома построили рядом со свалкой, которую сооружали в течение десятилетий, а здесь застройка произошла вдоль трубопроводов. «Потом приняли решение, что нужно расширить эту охранную зону и теперь пытаются выселить людей. Справедливо или нет? Несправедливо!» — заявил президент.

Он считает, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, тех, кто уже построился в так называемых охранных зонах, нужно оставить в покое.

«Конечно, надо делать все для обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Сделаю все для того, чтобы это решение состоялось», — подчеркнул Путин.

О второй беде России — дорогах

Президент, отвечая на вопросы участников прямой линии, сообщил, что около 77 процентов федеральных трасс в настоящее время приведены в нормативное состояние. Однако при этом состояние региональных и муниципальных автомобильных дорог ухудшается. По словам Путина, за последнее время даже зафиксирован рост протяженности не приведенных в надлежащее состояние участков автотрасс: с 36 до 42 процентов.

«Связано это в том числе с недостатком ресурсов на эти цели. Мы когда-то говорили и сделали это: повысили акцизы с целью улучшить ситуацию с финансированием дорожного строительства. Часть этих средств поступает на федеральный уровень, часть — на региональный», — напомнил глава государства.

Он пообещал принять решение, чтобы увеличить объемы финансирования на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог из федерального бюджета.

О своевременности реновации

Путин призвал власти столицы не «втаскивать насильно» москвичей в программу реновации, учитывать мнение каждого и с вниманием относиться к пожеланиям горожан, чьи дома попали под снос.

«Хочу подчеркнуть: надеюсь, все будет делаться и в рамках принятого закона, и с учетом конкретных интересов людей. Но есть такие дома, большинство жителей которых не хотят участвовать в этой программе. Не хотят — значит "втаскивать" насильно в эту программу нельзя», — заявил он.

По словам главы государства, при реализации такой масштабной программы необходимо внимательно относиться к пожеланиям граждан, при этом не нарушая права собственности.

«Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрели, правительство говорит о том, что дома будут строиться в шаговой доступности от метро, практически на тех же местах, рядом почти. Как я чувствую, мэр Москвы настроен на такую работу. Важно, чтобы он добился от своих подчиненных именно такого подхода», — отметил Путин.

По его мнению, решение начать эту программу именно сейчас было своевременным, поскольку через 10-15 лет этот жилой фонд превратится в аварийное жилье, а Москва получит «такой же объем беды, как и очень многие» регионы.

Президента также спросили, можно ли расширить реновацию на другие регионы. «Конечно, хотелось бы это сделать», — ответил Путин. При этом он напомнил, что Москва сама финансирует реновацию, а вот у других регионов может не оказаться на это средств.

Проживающая в бараке жительница Ижевска, обращаясь к главе государства, пожаловалась на нечеловеческие условия и спросила, почему этот ветхий дом расселят только в 2029 году. Путин обещал приехать и лично разобраться с этой ситуацией.

Действующая федеральная программа переселения из аварийного жилья заканчивается уже 1 сентября 2017 года, напоминает Александр Ремига. «Полагаю, что все регионы захотят будут выступать за продление. Без федеральных средств они не смогут продолжить её в следующие годы», — говорит он

Один из главных вопросов в контексте реновации — это последовательность и поступательность действий, поскольку очень важно, чтобы люди понимали, что власть заботится об их интересах, пытается учесть специфику региона, готова разбираться во всех спорных моментах, считает вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Для того чтобы интенсифицировать процесс, необходимо учитывать экономические особенности каждого региона и выстроить процесс таким образом, чтобы реновация стимулировала производство, активность местного бизнеса», — подчеркнул он.

Например, в северных регионах страны таким драйвером, по мнению Сигала, может стать развитие деревянного домостроения. Ведь там есть большие запасы этого ресурса, налажено производство строительных материалов, есть интерес со стороны крупного бизнеса.

Поэтому на первом этапе необходимо всестороннее изучение ситуации каждого конкретного региона и поиск правильного решения, которое будет поддержано и населением, и бизнесом, отметил Сигал.

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