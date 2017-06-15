Пострадавшим от паводка ставропольцам вернут деньги после прямой линии с Путиным

Жителям села Красносумы на Ставрополье, чьи дома и хозяйства пострадали от весеннего паводка, вернут деньги, заплаченные за оформление документов для получения компенсаций. Об этом сообщил ТАСС замглавы сельской администрации Георгий Батин.

«Всем объясняем — кто был неправильно информирован или узнал у соседей, что нужно платить деньги за обследование, и заплатил эти деньги (6 тыс. рублей, другие суммы), нужно с чеками прийти к нам в администрацию, все будем возвращать», — сказал он.

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Ранее одна из местных жительниц Валентина Соковская рассказала президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, что для оформления бумаг на материальную помощь ее семье нужно потратить, в общей сложности, около 15 тысяч рублей. А обещанного единоразового пособия она так и не получила. «6 тысяч рублей взяли за проектное обследование, 1,8 тысяч — за то, что мы не имеем другого имущества по России», — перечисляла она.

На это Путин ответил, что ситуация не укладывается у него в голове и обратился в прямом эфире к губернатору Ставрополья с вопросом: «Владимир Владимирович, где деньги?».

По фактам, изложенным Соковской, генпрокурор России Юрий Чайка поручил своим подчиненным провести проверку. В ее доме, по данным агентства, уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Из-за обильных весенних паводков в мае на Ставрополье были подтоплены более 5,5 тысяч домовладений в 29 населенных пунктах. Пострадало более 17 тысяч жителей. В регионе действовал режим ЧС.