Чайка поручил провести проверку после вопроса Путина губернатору «Где деньги?»

Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил провести проверку в связи с обращением жительницы Ставропольского края к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Его слова приводятся в пресс-релизе, полученном «Лентой.ру».

Жительница села Краснокумское, которое сильно пострадало от наводнения в мае, пожаловалась, что для получения материальной помощи в связи с утратой имущества ей нужно оформить документы, на что требуется 15 тысяч рублей. При этом единовременной выплаты также не было.

«Это очень странно, у меня не укладывается в голове», — отреагировал президент, отметив, что государство перечислило средства для поддержки пострадавших. Он в прямом эфире обратился к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову с вопросом: «Владимир Владимирович, где деньги?».

«То, что с вас пытаются собрать какие-то деньги (...) за получение каких-то справок, это полная чушь. Должны быть выплачены 10 тысяч [рублей] на оперативную поддержку, 50 тысяч — за частичную потерю имущества, 100 тысяч — за полную утрату имущества. Все справки должны собираться муниципальными, городскими и региональными властями бесплатно», — сказал Путин.

Как заявил Куренной, от краевого прокурора потребовали проверить «исполнение законодательства органами власти региона при ликвидации последствий наводнения в селе Краснокумском». Особое внимание «будет обращено на обеспечение законности при выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия», добавил представитель Генпрокуратуры. «При наличии оснований прокуратуре края поручено незамедлительно принять меры реагирования в отношении виновных лиц», — добавил Куренной, подчеркнув, что ход проверки находится на личном контроле Чайки.

Согласно информации на сайте кабмина, 9 июня было подписано распоряжение выделить Ставрополью средства (937,5 миллионов рублей) из резервного фонда правительства. Деньги предназначены для пострадавших от паводка. По данным регионального управления МЧС на 13 июня, по 10 тысяч рублей получили более 11 тысяч жителей, 50 тысяч — 200 человек и 100 тысяч — тоже 200 граждан.

В конце мая в Ставропольском крае был введен режим ЧС.