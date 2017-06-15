Путин спросил у ставропольского губернатора-тезки о выплатах после наводнения

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить, куда ушли деньги, выделенные на поддержку пострадавшего от наводнения населения Ставрополья. Это произошло в четверг, 15 июня, во время прямой линии главы государства.

Жительница Краснокумского района, сильно пострадавшего от стихии в мае, рассказала, что для получения материальной помощи ей нужно оформить документы, общая стоимость оформления которых на всю семью — почти 15 тысяч рублей. Единоразового пособия она также не получила.

«Это очень странно, у меня не укладывается в голове», — отреагировал на рассказ президент. Он в прямом эфире обратился к губернатору Ставрополья, своему тезке, с вопросом: «Владимир Владимирович, где деньги?», и выразил надежду, что глава региона «уже сегодня» посетит женщину, задавшую вопрос.

В конце мая жители семи населенных пунктов Ставропольского края были эвакуированы из-за паводка. Сообщалось об угрозе прорыва дамбы на Отказненском водохранилище, однако МЧС опровергло эту информацию.