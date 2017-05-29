На Ставрополье в семи населенных пунктах эвакуируют население из-за паводка

В ряде населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставропольского края будет проведена эвакуация населения. Об этом сообщается на сайте губернатора региона.

Такое решение принято на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 28 мая, после уточнения прогноза наполнения Отказненского водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий.

«Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации», — сказал глава края Владимир Владимиров.

Эвакуация населения будет проведена в населенных пунктах Отказное, Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. Для эвакуированных подготовлено более 100 пунктов временного размещения и около 400 автобусов.

В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих Вооруженных Сил и Росгвардии, волонтеров. Полиция будет охранять эвакуированные населенные пункты.

Подъем воды в Отказненском водохранилище вызван увеличением притока из реки Кума вследствие длительных и обильных осадков на территории Ставрополья. Паводковую ситуацию осложнили сильные дожди.

24 мая Владимиров ввел в регионе режим ЧС. В частности, из-за ливней временно перекрыта федеральная трасса «Кавказ».