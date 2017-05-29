Глава МЧС опроверг угрозу прорыва дамбы на Ставрополье

Дамба Отказненского водохранилища в Ставропольском крае «стабильна и выдержит удар стихии». Об этом на заседании правительственной рабочей группы заявил глава МЧС Владимир Пучков, комментируя слухи об угрозе ее прорыва, передает ТАСС.

Министр также опроверг угрозу второй волны паводка. «Сейчас паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит», — отметил он.

Однако отселение жителей из зоны возможного затопления, согласно распоряжению Пучкова, будет продолжаться в профилактических целях.

На том же заседании министру доложили о завершении эвакуации населения из находящегося у подножия плотины поселения Отрадное. Дамбу продолжают укреплять мешками с песком. Часть подразделений МЧС переброшена из Минераловодского района в том направлении, куда смещается паводковая волна, — в Буденновский и Советский районы. В регионе для борьбы с последствиями паводка привлечены более трех тысяч человек и 600 единиц техники.

Глава пресс-службы главка МЧС по Ставрополью Олег Дегтярев в понедельник, 29 мая, рассказал в эфире Национальной службы новостей (НСН) о том, что эвакуация из опасных районов происходит в штатном режиме. «Люди идут без паники. Их за несколько дней предупреждали, что может возникнуть такая ситуация», — отметил он.

Ранее, в воскресенье, 28 мая, о риске разгерметизации Отказненского водохранилища на заседании краевой комиссии по ЧС заявлял губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. «Приток воды не падает. Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок», — отмечал глава региона.

В связи с этим губернатор объявил об эвакуации населенных пунктов Отказное, Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. Для жителей этих поселений подготовили 100 пунктов временного размещения.

Режим ЧС в связи с весенними паводками объявлен на Ставрополье 24 мая. Ситуацию осложнили сильные дожди, из-за которых была временно перекрыта федеральная трасса «Кавказ». Затоплены около 800 дворов в селе Левокумка Минераловодского округа. В Андроповском районе подтоплено около 50 гектаров земли. Подьем воды в реке Суркуль привел к повреждению домов в поселках Солуно-Дмитровский и Курсавке. В Предгорном районе пострадали село Пригородное, поселок Железноводский и станица Суворовская.