Режим ЧС введен в Адыгее после прорыва дамбы из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Адыгеи после прорыва дамбы из-за весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Вода проникает в дома местных жителей. Спасатели эвакуируют людей в места временного размещения.

В республику направлена оперативная группа МЧС.

В двух других районах Адыгеи объявлен режим повышенной готовности, сообщает телеканал «360».

Дамба была прорвана в пятницу, 26 мая, неподалеку от аула Хакуринохабль на длину 15 — 20 метров, после того как в реке Фарс повысился уровень воды.

Ранее, 24 мая, режим ЧС из-за паводков был введен в Ставрополье. В регионе перекрыто движение по федеральной трассе «Кавказ», в отдельных районах затоплено до 50 гектаров земли, а в некоторых населенных пунктах — более 800 домов.

Режим ЧС действует также в Красноярском крае и Иркутской области, где бушуют лесные пожары. Ситуацию в этих регионах осложняет наличие сильного ветра и сухой погоды. Всего от огня пострадали 10 населенных пунктов, сгорели более 140 жилых домов.

