Ставропольский губернатор опроверг слухи об отставке после критики Путина

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что не собирается подавать в отставку. Его слова приводит RNS в четверг, 15 июня.

«Конечно, неправда», — так глава региона прокомментировал слухи.

Ранее в четверг телеканал «Звезда» со ссылкой на источник сообщил, что Владимир Владимиров решил покинуть губернаторский пост по семейным обстоятельствам. На момент написания заметки соответствующий материал на сайте телеканала был недоступен.

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15 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поручил проверить расходование средств на жилье для пострадавших от наводнения в Ставрополье. Жительница пострадавшего от наводнения села Краснокумское пожаловалась, что на оформление документов для получения материальной помощи в связи с утратой имущества ей нужно потратить 15 тысяч рублей. При этом единовременной выплаты также не было.

Позднее генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил провести проверку в связи с обращением жительницы.