Путин заявил о готовности разговаривать с оппозицией

Российские власти готовы общаться со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, в том числе и с оппозицией. Такое заявление в ходе прямой линии сделал президент Владимир Путин в четверг, 15 июня.

По словам главы государства, некоторые представители оппозиции «используют трудности для собственного политического пиара, только усугубляя их». В этой связи он провел параллель с управляющими компаниями в сфере ЖКХ, занимающимися лишь перераспределением денежных потоков.

«Не спекулировать надо, а предлагать решения», — подчеркнул Путин. Такие люди могут рассчитывать на диалог с властью, указал он.