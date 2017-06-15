В Кремле разъяснили позицию по возвращению смертной казни после слов Путина

Вопрос о возможности отмены моратория на смертную казнь не обсуждается в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 15 июня, передает ТАСС.

«Нет. Таких обсуждений в Кремле нет», — заявил он.

Ранее в четверг Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, нужно ли в России провести плебисцит о возвращении высшей меры наказания. «Я представляю, каким будет результат референдума. Правда, там ставился вопрос, не применить ли смертную казнь к убийцам», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин пошутил о данном виде наказания для преступников, упоминая о столыпинских реформах, когда Иван Таркин из Владивостока пожаловался главе государства на сложность получения «дальневосточного гектара», отметив, что «сто лет назад у [Петра] Столыпина с его примитивными инструментами таких ошибок не было».

Путин напомнил ему о столыпинских вагонах и казнях тех времен, подчеркнув при этом, что сейчас в России смертная казнь не применяется. «Хотя иногда... Ну, вы понимаете, что я имею в виду», — добавил президент.

9 июня Дмитрий Песков отказался комментировать инициативу депутата Госдумы Василия Пискарева, предложившего ввести смертную казнь для террористов. Он напомнил, что глава государства ранее называл отмену моратория нецелесообразной.

В январе глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказал мнение, что статью о смертной казни нужно вообще исключить из Уголовного кодекса России.

Мораторий на нее был введен в 1996 году в связи со вступлением страны в Совет Европы. В последний раз, в 1994-м, к смертной казни приговорили Сергея Головкина, который убил в 1986-1992 годах 11 мальчиков.