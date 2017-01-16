Уголовный кодекс предложили зачистить от упоминаний смертной казни

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что статью о смертной казни нужно исключить из Уголовного кодекса. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в понедельник, 16 января, передает РИА Новости.

«Де-факто ее [смертной казни] нет в РФ», — сказал депутат, пояснив, что она не может быть назначена как наказание. Несмотря на это, по его мнению, нужно «зачистить наш Уголовный кодекс и убрать все упоминания о ней».

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В марте прошлого года депутат Госдумы шестого созыва Роман Худяков после убийства четырехлетней девочки няней в Москве заявил, что необходимо поднять вопрос об отмене моратория на смертную казнь.

В 2015-м его коллега Вадим Соловьев предложил разрешить приговаривать к смертной казни террористов. С аналогичной инициативой выступали чеченские депутаты.

Смертная казнь в России предусмотрена Уголовным кодексом, однако в 1996 году на нее был введен мораторий в связи со вступлением страны в Совет Европы. В последний раз, в 1994-м, к смертной казни приговорили Сергея Головкина, который убил в 1986-1992 годах 11 мальчиков. Приговор был приведен в исполнение в 1996-м. В 2009 году Конституционный суд России закрепил решение о моратории на смертную казнь.